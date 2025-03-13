Ученые подтвердили огромное влияния этого крошечного ореха.

Висцеральный жир - жир, отложенный глубоко в брюшной полости, вокруг таких органов, как печень, поджелудочная железа и кишечник. Когда речь идет о висцеральном жире, дело не во внешнем виде; его уменьшение - это улучшение здоровья.

Издание Eating Well пишет, что некоторые продукты могут помочь управлять висцеральным жиром и поддерживать общее здоровья. В отличие от жира, находящегося под кожей, висцеральный жир не виден, поэтому его трудно обнаружить. Избыток висцерального жира связан с повышенным риском развития нескольких серьезных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и даже некоторые виды рака.

Данные подтверждают, что употребление фисташек может быть связано с уменьшением количества висцерального жира. Одно из исследований, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что когда люди с хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома в течение 16 недель перекусывали древесными орехами вместо обычных углеводных закусок, наблюдалось улучшение показателей висцерального жира.

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Четыре причины, по которым диетологи рекомендуют фисташки как лучший продукт для диеты, направленной на уменьшение висцерального жира.

Богаты полезными жирами

"Фисташки - хороший источник полезных жиров, а именно ненасыщенных жирных кислот, которые считаются кардиопротекторами. Насыщенные жиры, напротив, повышают риск сердечно-сосудистых проблем и потенциально могут привести к накоплению висцерального жира", - рассказала Аманда Годман, врач-диетолог.

Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в фисташках, играют важнейшую роль в борьбе с накоплением нездорового жира. Мононенасыщенные жиры помогают улучшить липидный профиль, снижая уровень холестерина LDL (плохого) и повышая уровень холестерина HDL (хорошего). Это улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы, что тесно связано с поддержанием здорового веса тела и уменьшением количества жира на животе. Кроме того, эти жиры помогают регулировать чувствительность к инсулину, что является ключевым фактором в предотвращении отложения висцерального жира, поскольку неконтролируемая резистентность к инсулину может привести к накоплению жира в области живота.

Данные показывают, что потребление мононенасыщенных жиров вместо насыщенных жиров связано не только с уменьшением количества жира в организме, но и с изменением места его отложения. В исследовании, проведенном в 2022 году, люди, питавшиеся по диете, богатой насыщенными жирами, большую часть набранного жира откладывали в брюшной полости в виде висцерального жира. Те, кто придерживался диеты, богатой мононенасыщенными жирами, похудели и не накапливали висцеральный жир.

Содержит белок

В одной унции фисташек содержится около 6 граммов белка, что делает их одним из самых богатых белком орехов. Белок играет важную роль в потере жира, поскольку он увеличивает расход энергии благодаря термическому эффекту пищи, то есть организм сжигает больше калорий, переваривая и метаболизируя белок, чем жиры или углеводы. Кроме того, употребление высокобелковых продуктов, таких как фисташки, помогает сохранить сухую мышечную массу во время потери веса, обеспечивая приоритетное сжигание организмом висцерального жира, а не мышечной ткани.

Данные, опубликованные в Journal of Gerontology, показали, что среди пожилых мужчин потребление большего количества белка может быть связано с уменьшением количества висцерального жира в брюшной полости.

Изобилие антиоксидантов

Антиоксиданты играют важную роль в борьбе с окислительным стрессом и воспалением, которые связаны с накоплением висцерального жира. Среди мощных антиоксидантов, содержащихся в фисташках, - лютеин, бета-каротин и полифенолы. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая повреждение клеток и способствуя общему метаболическому здоровью. Исследования показали, что диеты, богатые антиоксидантами, способствуют лучшему жировому обмену и улучшают чувствительность к инсулину, что очень важно для минимизации висцерального жира.

Данные, опубликованные в журнале Nutrition Research, свидетельствуют о возможной пользе антиоксидантной диеты в борьбе с висцеральным ожирением.

Низкая калорийность

"Фисташки могут способствовать потере жира и улучшению обмена веществ благодаря своей низкой калорийности (160 калорий на унцию против 180-200 в других орехах)", - говорит Джоанна Кац, диетолог из Орландо.

Такой баланс между высоким содержанием белка и низкой калорийностью делает фисташки идеальным выбором для тех, кто стремится уменьшить количество висцерального жира.

Ранее УНИАН писал, какие орехи самые полезные для человека.

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