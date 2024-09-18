Кофе может быть не только утренним средством для поднятия настроения.

Согласно новому исследованию, утренняя чашка кофе может не только поднять настроение. Умеренное потребление кофеина - около трех чашек кофе или чая в день может принести пользу здоровью, поскольку связано с более низким риском развития кардиометаболической мультиморбидности. Как пишет CNN, об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник в журнале Эндокринного общества Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Кардиометаболическая мультиморбидность, или КМ, - это сосуществование как минимум двух кардиометаболических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт и диабет 2 типа.

"Потребление кофе и кофеина может играть важную защитную роль почти на всех этапах развития КМ", - говорит ведущий автор исследованиия доктор Чаофу Ке, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики Университета Сучжоу (Китай).

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Исследователи проанализировали данные около 180 000 человек из UK Biobank - крупной биомедицинской базы данных, в которой ведется долгосрочное наблюдение за людьми. У участников исследования изначально не было кардиометаболических заболеваний.

Участники сами сообщали о потреблении кофеина в виде кофе, черного или зеленого чая, а также о кардиометаболических заболеваниях, которые у них развились, на основании данных первичной медицинской помощи, больничных карт и свидетельств о смерти.

Согласно результатам исследования, люди, потреблявшие кофеин в умеренных дозах, имели сниженный риск возникновения новых кардиометаболических заболеваний. Риск снижался на 48,1 %, если они выпивали три чашки кофе в день, или на 40,7 %, если они употребляли от 200 до 300 миллиграммов кофеина в день, по сравнению с людьми, которые не пили или пили менее одной чашки, сказал Ке.

Как прокомментировал CNN доктор Грегори Маркус, заместитель руководителя кардиологического отделения по научной работе и профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследование имело большой объем выборки и использовало множество биомаркеров для подтверждения полученных результатов, что делает его серьезным исследованием влияния кофеина на здоровье сердца.

"Эти наблюдения пополняют растущее число доказательств того, что кофеин и обычно потребляемые натуральные вещества, содержащие кофеин, такие как чай и кофе, могут укреплять здоровье сердечно-сосудистой системы", - сказал Маркус в своем электронном письме.

В то же время, поскольку исследование является обсервационным, оно может лишь показать связь между кофеином и здоровьем сердца, сказал он. На самом деле причиной улучшения здоровья сердца могут быть другие факторы, добавил он. Например, возможно, те, кто чаще употребляет эти вещества, также склонны к более здоровому питанию или более физически активны.

Ранее УНИАН рассказывал, что случится с вашим организмом, если пить по четыре чашки кофе в день.

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