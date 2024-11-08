Известно, что гранатовый сок имеет много противовоспалительных и антиоксидантных соединений, которые являются полезными для здоровья.

Гранат является фруктом, который происходит из Азии, однако выращивается во многих регионах мира. Семена или косточки и сок этого продукта имеют сладкий, слегка терпкий вкус и имеют различные питательные вещества. Часто гранат относят к категории "суперпродуктов" из-за его многих преимуществ для здоровья. Об этом пишет издание health, которое назвало 4 преимущества употребления гранатов.

Источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений

Употребление гранатного сока может помочь уменьшить воспаление и защитить от повреждения клеток с помощью высокой концентрации защитных растительных соединений.

Небольшое исследование показало, что участники, которые ежедневно пили гранатовый сок в течение 15 дней, имели сниженный уровень воспалительного маркера С-реактивных белков (СРБ) и меньше признаков повреждения мышц.

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Может способствовать восстановлению после физических нагрузок

Гранатовый сок имеет много противовоспалительных и антиоксидантных соединений, которые могут быть полезными для людей с высоким уровнем физического стресса.

"Употребление гранатового сока может помочь уменьшить окислительный вред, вызванный физическим стрессом (например, физическими упражнениями), и способствовать антиоксидантной защите после интенсивных физических нагрузок, тем самым способствуя восстановлению мышц", - объясняют в материале.

В частности исследование, в котором приняли участие девять тяжелоатлетов, показало, что участники, которые пили гранатовый сок перед тренировкой, имели сниженный уровень окислительного стресса.

Кроме того, некоторые данные показывают, что употребление гранатового сока может помочь повысить спортивные результаты, способствовать восстановлению после физических нагрузок и улучшить сердечно-сосудистые реакции во время тренировок.

Может способствовать здоровью сердца

Также исследования показывают, что употребление гранатов может помочь снизить риск сердечных заболеваний, а именно высокое кровяное давление и уровень липидов в крови. Это связано с высокой концентрацией антиоксидантных и противовоспалительных соединений.

"Небольшое исследование людей с диабетом 2 типа продемонстрировало, что ежедневное употребление гранатового сока в течение шести недель привело к значительному снижению уровня систолического и диастолического артериального давления по сравнению с контрольной группой", - добавили в материале.

Могут улучшить когнитивное здоровье

С помощью высокого содержания антиоксидантов гранат может помочь предотвратить повреждение нервных клеток. Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление гранатового сока может улучшить определенные факторы когнитивного здоровья, такие как память.

Отмечается, что исследование, которое провели среди людей среднего и старшего возраста, показало, что те, кто пил 240 мл гранатового сока ежедневно в течение одного года, сохранили свои показатели зрительной памяти по сравнению с теми, кто не употреблял сок.

Также исследование показало, что соединения, которые есть в гранатовом соке, могут повышать активность в участках мозга, которые отвечают за контроль функций зрительной памяти.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее эксперты назвали фрукты, которые могут помочь очень эффективно контролировать уровень холестерина. В такой перечень вошли апельсины, виноград, инжир, бананы и другие.

Также врачи рассказали, почему женщинам старше 50 лет нужно пить больше клюквенного сока. По словам специалистов, клюква укрепляет иммунную систему и помогает здоровью мочевыводящих путей, а также полезна для сердца.

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