Это настоящий вызов вашей внимательности!

Настоящие мастера по поиску предметов прекрасно знают, как трудно бывает сконцентрироваться и быстро найти то, что прекрасно спрятали от глаз.

В то же время все понимают, что простые оптические иллюзии, разгадка которых не привязана ко времени, не очень интересно рассматривать. Именно поэтому сегодня УНИАН предлагает вам хорошо поломать голову над интереснейшим изображением.

На фото ниже вы увидите сотню сочных помидоров, среди которых спрятан яркий гранат. Придется хорошо присмотреться, чтобы найти его, поскольку его кожура имеет очень похожую окраску. Сможете ли вы справиться за восемь секунд?

Видео дня

Если не можете справиться достаточно быстро, то попробуйте придумать собственную стратегию, которая упростит поиск.

Отгадка

Гранат действительно искусно спрятали - в нижней части изображения, где его очень трудно заметить.

Другие задачки и иллюзии для вас

Предлагаем вам решить интересную задачку на логику. Вам надо посмотреть на рисунок и определить, кто из людей несет наибольший вес.

Также мы публиковали головоломку, на которой изображены ноги трех женщин. Вы должны определить, какая из них беременна, только по этому кусочку изображения.

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