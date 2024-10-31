Эти ягоды могут защитить вас от хронических заболеваний и старения.

Все ягоды полезны, а клюква - чрезвычайно полезна. Она укрепляет иммунную систему и помогает здоровью мочевыводящих путей, а также полезна для сердца, пишет HealthDigest.

Отмечается, что клюква может помочь защитить нас от веществ, связанных с хроническими заболеваниями и старением. Если вы потребляете клюкву в форме сока, она будет такой же полезной (кроме разбавленных соков, которые содержат больше сахара).

"Но пить клюквенный сок - это не то, что вы должны делать только в молодости, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем в будущем. Даже если вам за 50 лет, вам следует регулярно употреблять несладкий клюквенный сок, особенно если вы находитесь в период менопаузы или постменопаузы", - говорит доктор Сулагна Мисра, врач-основатель Misra Wellness.

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Клюквенный сок снижает уровень холестерина у женщин старше 50 лет

Болезни сердца являются первой причиной смерти женщин в Соединенных Штатах. Хотя сердечный приступ может произойти у женщины любого возраста, с возрастом риск возрастает. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, 60 миллионов женщин в США живут с той или иной формой болезни сердца.

Так, некоторые исследования на животных показали, что клюква способствует снижению уровня холестерина, улучшает кровообращение и уменьшает воспаление за счёт клеточного стресса, связанного с окислением.

Клюквенный сок также может бороться с окислительным стрессом

Согласно исследованию 2020 года, пожилые люди чаще, чем любая другая возрастная группа, испытывают окислительный стресс. Это происходит, когда в вашем организме есть дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, и последняя группа проигрывает первой.

"Если позволить свободным радикалам размножаться без антиоксидантов, борющихся с ними, это негативно влияет на клетки, ткани и органы, что приводит к целому ряду состояний - от рака до сердечных заболеваний - и даже к неврологическим болезням, таким как болезнь Альцгеймера. Поэтому поддержка высокого уровня антиоксидантов становится еще более важной с возрастом", - пишет издание.

Отмечается, что не только клюквенный сок, но и продукты из клюквы в целом могут компенсировать дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, таким образом улучшая симптомы окислительного стресса:

"Другими словами, с возрастом несладкий клюквенный сок или, если вы не можете воспринимать сок, клюквенные таблетки могут стать полезным дополнением к вашему ежедневному рациону".

Последние новости здоровья

Ученые сделали уникальное открытие по лечению рака без вреда для здоровья. В частности, методика, которая пока еще находится на ранних стадиях, может привести к новым способам лечения онкологических больных с мутациями HER2 с минимальными побочными эффектами.

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