Возможно многие этого не знали, но результат удивит вас уже через день или два.

Убирать - не всегда приятно, но это необходимо. Однако иногда бывает так, что обычные методы уборки не всегда помогают. Именно поэтому на помощь приходят эксперты со своими полезными лайфхаками.

Среди них — простой способ избавиться от неприятных запахов в холодильнике, пишет Express. Из-за большого количества продуктов, хранящихся в холодильнике, запахи могут смешиваться, а если продукты начинают портиться, аромат становится особенно неприятным.

Чтобы устранить нежелательные запахи, блогер Джорджия предложила простой трюк с использованием всего одного натурального ингредиента.

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Она объяснила, что пищевая сода — лучшее решение. Достаточно просто насыпать немного соды в миску и поставить её в холодильник. В итоге - она поглотит весь "ужасный" запах.

Сообщается, что пищевая сода давно считается одним из лучших натуральных средств для очистки различных поверхностей в доме, но она также является мощным дезодорантом. Как щелочное вещество, сода помогает устранить неприятные запахи, нейтрализуя кислые соединения, вызывающие неприятный аромат.

Этот процесс происходит за счёт химической реакции: изменяется уровень pH запаха, и в результате выделяются менее пахучие соединения. Она действует аналогично многим освежителям воздуха.

Эксперты KitchenAid отметили, что в зависимости от источника неприятного запаха его устранение может занять до трёх дней. Также они посоветовали заменять соду по мере необходимости.

Еще один клининговый мастер предложила и другие натуральные ингредиенты, которые могут помочь избавиться от неприятных запахов, включая активированный уголь, уксус, лимоны и кофейную гущу.

Другие лайфхаки, которые помогут вам в уборке

Ранее УНИАН сообщал, зачем бросать лед в стиральную машину. Этот процесс прямо относится к вашему нежеланию гладить вещи после стирки. Удивительно, но это работает. Лед в процессе сушки из-за высокой температуры тает и превращается в пар, который разглаживает складки и загибы на ткани.

Кроме того, мы рассказывали, как очистить чайник от накипи. Что будет, если не чистить чайник от накипи?

Это не только влияет на вкус ваших напитков - вскоре отложения начинают хлопьями плавать в воде, в чем тоже мало приятного.

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