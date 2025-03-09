Мыть окна никогда не бывает приятно, но если сделать этот раствор, то задачу можно максимально облегчить.

Нет ничего приятнее в процессе уборки, чем тщательно вымытые окна. Эта задача делает дом более светлым и чистым, но, к сожалению, справиться с ней бывает непросто.

Отпечатки пальцев, разводы и грязь появляются на окнах очень быстро, и, кажется, сколько ни вытирай, они всё равно скоро становятся мутными. Однако есть один способ сделать все быстро и легко, пишет Express. Эксперт по уборке на TikTok Шантель Мила поделилась простым лайфхаком: всего два обычных бытовых ингредиента помогут избавиться от всех пятен на стекле и сделать окна как новенькие.

Она рекомендует проверенный способ, который эффективно удаляет грязь и налёт, оставляя окна "сияюще чистыми":

Возьмите ёмкость и налейте в неё четыре чашки воды.

Добавьте две чашки белого уксуса.

Влейте четверть чашки средства для мытья посуды и аккуратно перемешайте.

Если хотите, можете добавить несколько капель масла перечной мяты – оно придаст смеси приятный аромат и поможет отпугивать насекомых. Однако, если у вас есть домашние животные, Шантель предупреждает, что лучше этого не делать, так как эфирные масла могут быть токсичны для животных.

Затем просто перелейте получившийся раствор в распылитель и обильно нанесите на окна. Протрите их микрофибровой салфеткой или щёткой.

Другие интересные лайфхаки для дома

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