Рассказываем, можно ли класть лед в стиральную машину и в чем его секрет.

Есть хозяйки, которые любят гладить вещи, но тех, кто гладить не любит - значительно больше. Особенно, когда приходится гладить постиранное постельное белье, какие-то габаритные вещи или те же рубашки. Однако есть одна маленькая хитрость, как сделать одежду не мятой после стирки - рассказываем о ней ниже.

Как стирать вещи, чтобы не мялись

Как сделать одежду мягче после стирки и менее мятой? Опытные хозяйки для этого случая приберегли неожиданный лайфхак.

Глажку можно очень упростить с помощью обычных кубиков льда, которые добавляют в стиралку со встроенным режимом сушки: лед в процессе сушки из-за высокой температуры тает и превращается в пар, который разглаживает складки и загибы на ткани.

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Как использовать лед:

бросьте в барабан перед сушкой пригоршню льда;

включите сушку на 15 минут - на средней или высокой t;

после окончания сушки развесьте вещи.

Следует также знать, что этот лайфхак работает с неплотной тканью - вроде хлопка и синтетики, на более плотной разгладить складки будет сложнее.

Окей, а что делать тем, у кого стиралка без сушки? В этом случае советуют в барабан положить влажное полотенце и поставить машинку на режим отжима на малых оборотах. Влага из полотенца поможет частично разгладить вещи и упростить уход за ними.

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