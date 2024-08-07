Они способствуют скачкам и падениям сахара в крови в течение дня и снижают вашу энергию.

Начинать день с правильных напитков необходимо для поддержания стабильного уровня энергии и общего здоровья. При этом употребление напитков с высоким содержанием сахара до полудня может привести к значительным скачкам и падениям сахара в крови в течение дня, а также к усилению воспаления. Диетолог Крутика Нанавати назвала порталу SheFinds три популярных утренних напитка, которых стоит избегать пить до полудня (или даже вообще), поскольку они могут подорвать ваше здоровье.

1. Фруктовые соки

Хотя фрукты, как правило, полезны, покупной фруктовый сок имеет много недостатков. Он часто содержит концентрированные сахара и лишен клетчатки. Как объясняет диетолог, многие магазинные соки также содержат консерванты, способствующие воспалению. А без клетчатки сахара в соке быстро всасываются в кровоток, вызывая резкие скачки сахара в крови. Для более здорового варианта попробуйте приготовить свой собственный сок дома из цельных фруктов и овощей, гарантируя сохранение полезной клетчатки и питательных веществ.

2. Покупные смузи

Смузи, купленные в магазине, могут показаться полезными, но они часто содержат столько же сахара, сколько и фруктовые соки. Добавленный сахар и консерванты в смузи могут нейтрализовать пользу фруктов и овощей, которые они содержат, а высокое содержание сахара может вызвать скачки сахара в крови, из-за которых вы чувствуете себя вялым, отмечает диетолог.

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Она рекомендует выбирать полезные домашние версии смузи с ограниченным количеством добавленного сахара и цельными фруктами для клетчатки. Приготовление смузи дома позволяет вам контролировать ингредиенты и обеспечивать сбалансированное, питательное начало дня.

3. Сладкие кофейные напитки

Чашка кофе может улучшить ваше утро, но сладкие варианты, такие как латте и капучино, наполненные сиропами и взбитыми сливками, могут быть вредными.

"Эти напитки могут быть сладкими, резко повышая уровень сахара в крови и способствуя воспалению", — говорит доктор Нанавати. Кроме того, эти напитки часто содержат много пустых калорий, что приводит к увеличению веса и дальнейшему воспалению. Выбор черного кофе или простого эспрессо может быть гораздо более здоровым способом насладиться утренней дозой кофеина (и может даже помочь вам похудеть).

Ранее УНИАН рассказывал, как употребление кофе в разное время суток влияет на организм, и в какое время его лучше пить для снижения веса, повышения уровня энергии и спокойного сна.

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