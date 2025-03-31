Эксперт назвал ошибку, которую допускают многие водители.

Бывший полицейский Бен Пирсон призвал водителей избегать одних и тех же действий, чтобы снизить риск угона автомобиля, особенно, если вы его недавно купили, пишет Express.

По его словам, стоит дважды подумать, прежде чем публиковать фото своего нового автомобиля в соцсетях.

"Социальные сети могут быть полезным инструментом для того, чтобы сообщить людям об угоне вашего автомобиля, но до этого момента не показывайте его в своем профиле. Слишком много людей публикуют фотографии своего автомобиля и регистрационные данные на Facebook или Instagram с разблокированными профилями. Транспортные средства можно легко отследить таким образом, и нетрудно найти местонахождение автомобиля, когда люди обозначают местонахождение на фотографиях. Не облегчайте ворам задачу сделать вашу машину мишенью", - предупредил Пирсон.

Видео дня

В Express добавили, размещая номерной знак авто в сети, водители фактически предоставляют злоумышленникам данные о своем новом транспортном средстве, который может привести к угону машины. Поэтому водителям, которые все же хотят опубликовать фото своего автомобиля в соцсетях, рекомендуют не показывать номерные знаки или фотографировать его сбоку.

"Один из лучших способов сделать ваш автомобиль сложнее для угона - и, что очень важно, таким, чтобы он выглядел сложнее для угона - это колесные замки", - посоветовал также Пирсон.

По его словам, такие замки сделают ваше авто более защищенным, если водитель попадет в вашу машину с помощью современной системы бесключевого доступа, а также дадут вам больше времени, чтобы услышать сигнал тревоги или заметить их присутствие.

"Профессиональный преступник может взломать колёсный замок с помощью угловой шлифовальной машины, но дополнительное время и шум могут его отпугнуть", - заверил эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт рассказал, как сделать приятный аромат в машине. По его словам, на это можно не тратить много средств, а попробовать сделать аромат самостоятельно.

Также известный механик Скотти Килмер назвал авто, которого следует избегать в 2025 году. Он отметил, что эти модели "стоят дороже" и имеют "худший" пробег на бензине и дизельном топливе, чем другие автомобили.

Вас также могут заинтересовать новости: