Аромат машины является важным для многих водителей.

Мартин Купер более десяти лет занимался уборкой одних из самых престижных автомобилей в мире, которые находились в Королевском автопарке Великобритании. Во время своей работы он обнаружил естественный способ поддерживать прекрасный аромат в салонах авто, не используя сильные химические средства, пишет Express.

По его словам, для этого нужно всего четыре ингредиента.

"Я кипятил воду, бросал в нее ломтики или кожуру фруктов и давал настояться несколько минут. Тепло вытягивает масла и наполняет ткань ароматом. Затем я брал теплые фрукты или пропитанную ткань и незаметно засовывал ее за вентиляцию или под сиденье. От нее исходил замечательный, тонкий аромат, который держался часами", - отметил эксперт.

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Купер сначала использовал лаймы, которые оставляли "бодрящий" аромат.

"Я коротко отваривал ломтики лайма, а затем помещал теплые фрукты в воздухопроницаемый мешочек и прятал его возле места для ног. Как-то один из его команды спросил меня, сменили ли мы освежитель в машине. Мы не меняли - это был просто лайм с моей кухни", - рассказал Мартин.

Однако уже для более официальных случаев или долгих путешествий Мартин создал то, что он потом назвал "спа-смесь", используя апельсин и розмарин.

"Я бросал апельсиновую цедру и веточку розмарина в кипящую воду, давал настояться в течение пяти минут, а затем намачивал в смеси небольшую тряпку. Когда тряпка становилась теплой и влажной, я незаметно прятал ее за приборную панель или под сиденье. От нее в машине пахло чистотой, роскошью и свежестью - и никто не знал, откуда она взялась", - подчеркнул эксперт.

Также Мартин использовал бананы, которые оставляли "тонкий" и "успокаивающий" аромат.

"Я опускал кожуру в кипяток на несколько минут, чтобы она нагрелась, затем заворачивал ее в хлопчатобумажную ткань и клал возле вентиляционного отверстия обогревателя автомобиля. Это создавало в воздухе мягкое, сливочное тепло - успокаивающее, а не приторное", - заверил он.

Другие советы экспертов относительно автомобилей

Ранее известный механик Скотти Килмер призвал водителей не парковать авто в гараже. Несмотря на то, что сейчас весна, погода всегда меняется, то во время морозов соль на дороге, которую используют зимой для борьбы со льдом, может испортить авто, если оно будет стоять в отапливаемом гараже.

Также стало известно, что водители все чаще кладут пакетики чая в машину. По словам экспертов, чайные пакетики могут поглощать влагу, уменьшая конденсацию влаги на окнах и лобовом стекле.

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