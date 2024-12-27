По словам эксперта, важно, чтобы хлеб хранился в сухом месте.

Обычно люди хранят хлеб в хлебнице, однако многие ищут альтернативные способы. В частности эксперт по домашнему хозяйству Мелисса К. Норрис отметила, что хлебницы часто бывают неудобными и занимают много места на кухне, пишет Express.

"Недостатком хлебниц является то, что они занимают много места, поэтому они могут быть не лучшим вариантом для тех, кто не имеет дополнительного пространства на столе", - объяснила эксперт.

По ее словам, лучшим способом хранить хлеб свежим без хлебницы - это завернуть его, ведь он нуждается в защитном слое от воздуха и влаги.

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Также можно завернуть хлеб в пищевую пленку, однако она не очень практична и требует частой замены. Кроме того, можно использовать хлопковые пакеты или обертки, однако они не будут настолько эффективно защищать хлеб, как льняные.

"Льняная ткань лучше хлопчатобумажной, когда речь идет о хранении хлеба, по нескольким причинам. Он изготовлен из льна, который также является прекрасным цветком, но его легче выращивать, чем хлопок, в более широком диапазоне сред. Льняная ткань прочнее хлопчатобумажной, что означает, что она прослужит дольше на домашней кухне. Хотя хлопок хорошо пропускает влагу, лен имеет небольшое преимущество в этом вопросе, что делает его победителем между этими двумя материалами", - отметила Мелисса.

Поэтому хлеб будет оставаться свежим гораздо дольше, если вы неплотно завернете его в льняную ткань и положите в сухое место на кухне.

Однако необходимо убедиться, что там, где хранится хлеб, тоже прохладно, ведь плесень процветает в теплых и влажных условиях. Также эксперт советует хранить хлеб на кухне или в ящике, который находится вдали от духовки или других горячих приборов.

В то же время Мелисса рекомендует не хранить хлеб в холодильнике, поскольку холод приведет к его более быстрому высыханию, из-за чего он будет черстветь.

"Кажется, что хранение хлеба в холодильнике продлевает срок его годности, но из-за низкой температуры хлеб быстрее черствеет", - отметила эксперт.

Таким образом если вы будете придерживаться этого метода хранения, то хлеб сможет храниться в течение семи дней, однако если вам нужно сохранить его дольше, то можете его заморозить.

Другие советы по хранению продуктов

Также эксперты рассказали, как хранить твердый сыр дольше. По их словам, для сыров, таких как чеддер или швейцарский, можно использовать смоченное уксусом бумажное полотенце.

В свою очередь эксперт поделился советом, как правильно хранить яйца. Он отметил, что хранить яйца на дверце холодильника является распространенной привычкой, однако она "далека от идеала".

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