Эксперты поделились эффективными методами сохранения свежести сыра.

Эксперты из Extra Room рассказали, как сохранить твердый сыр свежим как можно дольше, предотвратить его высыхание и уберечь от плесени с помощью простого ингредиента, который наверняка уже есть у вас в холодильнике, пишет express.co.uk.

Существует малоизвестный лайфхак по хранению, который может сэкономить и сохранить сыр свежим до Рождества. Этот трюк гарантирует, что дорогие сыры не пропадут даром.

"Чтобы сыр не высыхал, натрите небольшим количеством масла срезанные поверхности перед тем, как убрать его в холодильник", - отметили эксперты.

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Как дольше хранить твердый сыр - другие лайфхаки

Для сыров, таких как чеддер или швейцарский, можно использовать смоченное уксусом бумажное полотенце.

В качестве другой альтернативы эксперты посоветовали смазать сыр оливковым или растительным маслом, положить его в герметичный контейнер и в холодильник. Это может предотвратить образование плесени непосредственно на сыре.

"Вместо того, чтобы упаковывать сыр в пластик, который удерживает влагу и ограничивает доступ кислорода, вам следует использовать пергамент или бумагу, чтобы он мог дышать. Этот подход помогает сохранить вкус сыра и предотвращает рост бактерий. Он может сохранить сыр максимум на несколько дополнительных недель", - добавили эксперты.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько раз можно использовать бумагу для выпечки.

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