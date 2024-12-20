Хлеб может быть частью здорового питания, главное - выбрать правильный вид.

Из хлеба вы можете приготовить множество сытных и полезных блюд – сэндвичи или тосты, или просто поджарить гренки к супу. Однако в последнее время возникает все больше сомнений, может ли хлеб быть частью здорового питания. Сертифицированные диетологи и эксперты по питанию рассказали порталу Prevention, какой хлеб лучше всего покупать в магазине и на какие детали обращать внимание.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб часто содержит больше клетчатки, чем хлеб из очищенной белой муки. "Цельные зерна сохраняют все части зерна, включая отруби, зародыши и эндосперм, поэтому они содержат больше витаминов группы В, минералов и фитохимических веществ, которые могут быть потеряны в процессе переработки", — объясняет Жаклин Лондон, магистр наук, сертифицированный диетолог. "Они также богаты клетчаткой, что способствует здоровому пищеварению и улучшает уровень холестерина".

Она также отмечает, что употребление цельного зерна связано со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака, в основном из-за содержания клетчатки, минералов и микроэлементов.

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При этом сертифицированный диетолог Лора Иу уточняет, что содержание клетчатки должно составлять не менее 3–4 граммов клетчатки на ломтик.

Хлеб с семенами

"Хлеб с семенами может быть очень питательным, обеспечивая полезные жиры, клетчатку и дополнительный белок", — говорит диетолог Валери Агиман.

Хлеб с семенами часто содержит семена чиа и льна, которые являются источниками жирных кислот омега-3, говорит Иу. Другие распространенные добавки включают тыквенные семечки, семена подсолнечника и овес.

Пророщенный хлеб

Процесс проращивания может повысить биодоступность определенных питательных веществ, что означает, что вы с большей вероятностью усвоите больше полезных веществ, содержащихся в самом зерне. отмечает Лондон

"В процессе проращивания запасные белки расщепляются на пептиды и аминокислоты, что улучшает усвоение питательных веществ и облегчает переваривание зерна", — объясняет Агиман.

Хлеб на закваске

Хлеб на закваске может быть полезным вариантом из-за процесса ее ферментации, который включает в себя заквасочную культуру [использующую дикие дрожжи и бактерии]", — говорит Агиман.

Некоторые штаммы молочнокислых бактерий, обнаруженные в закваске, считаются пробиотиками, которые могут поддерживать здоровый микробиом кишечника.

Здоровый безглютеновый хлеб

Такой хлеб подойдет тем, кто имеет хроническое заболевание или диетические ограничения, которые не позволяют им употреблять глютен в любой форме. "Главное различие между безглютеновым и пшеничным хлебом заключается в том, что вода обычно является первым ингредиентом в безглютеновых рецептурах, и они часто имеют большее количество добавок в виде камедей и стабилизаторов, чтобы компенсировать отсутствие глютена", — говорит Лондон.

Как выбрать полезный хлеб

1. Ищите цельные зерна в качестве первого ингредиента. "На этикетке с пищевой ценностью вы должны увидеть цельнозерновую пшеничную муку, цельный овес или цельную рожь", — говорит Иу.

2. Будьте осторожны с мукой. Часто рафинированная мука будет первым ингредиентом и, следовательно, обеспечивает меньше преимуществ, которые дает 100% цельное зерно — клетчатки, минералов, антиоксидантов.

3. Читайте этикетку с пищевой ценностью. "Цельтесь на варианты с не менее чем 3 граммами белка на ломтик, меньшим содержанием натрия и минимальным количеством добавленного сахара (менее 2–3 граммов на ломтик), — говорит Агиман.

4. Обращайте внимание на цельное зерно и семена. "Ищите хлеб, в котором есть несколько видов зерен и семян для дополнительной клетчатки и разнообразия питательных веществ", — говорит Лондон.

Ранее диетологи назвали два вида хлеба, которые точно не стоит есть, если вы хотите похудеть - бедый хлеб и сладкие булочки.

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