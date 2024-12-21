По словам специалиста, яйца могут храниться в течение длительного времени, если класть их в правильный отдел холодильника.

Яйца являются основным продуктом для многих людей. Несмотря на то, что они могут храниться относительно долго, некоторые ошибки могут сократить их срок. Эксперт по хранению продуктов Адам Оукли считает, что хранить яйца на дверце холодильника является распространенной привычкой, однако она "далека от идеала", пишет Express.

По его словам, на самом деле хранение яиц таким способом может наоборот сократить их срок годности и даже увеличить риск загрязнения. Это связано с постоянными колебаниями температуры, когда дверцы регулярно открываются и закрываются.

"Такая нестабильная среда создает условия для размножения бактерий, которые могут ослабить естественный защитный барьер яйца, ускоряя его порчу. И дело не только в перепадах температуры. Частые движения дверей могут вызвать легкое дрожание яиц, что может показаться незначительной проблемой, но со временем может снизить их качество", - подчеркнул эксперт.

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Вместо этого Оукли советует хранить яйца в более глубоких, средних секциях холодильника, ведь там поддерживается стабильная температура, обычно ниже 20 градусов.

В то же время эксперт не советует хранить яйца при комнатной температуре.

"Яйца, хранящиеся при комнатной температуре, начинают терять качество в течение нескольких дней, особенно в теплом климате. В то время как яйца, хранящиеся вне холодильника, в идеале должны быть использованы в течение одной-трех недель, яйца в холодильнике могут храниться до трех-пяти недель, не теряя своей свежести", - объяснил специалист.

Также чтобы сохранить яйца свежими дольше, оставляйте их в оригинальной упаковке, ведь пористая скорлупа может впитывать запахи из холодильника, а упаковка обеспечивает полезный барьер. Кроме того, не мойте яйца перед хранением, ведь это удаляет их естественное покрытие, в результате чего могут распространяться бактерии.

Еще один совет от эксперта - это класть яйца острым концом вниз, чтобы сохранить центральное положение желтка и свежесть.

Хранение яиц - другие советы

Ранее эксперты назвали неожиданное место для хранения яиц. По их словам, яйца можно безопасно хранить в течение 12 месяцев, если их перед этим заморозить.

Также специалисты рассказали, как хранить яйца и почему они трескаются в воде. Эксперты отметили, для того, чтобы яйца не трескались, нужно за 30 минут перед приготовлением их достать, чтобы избежать проблем.

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