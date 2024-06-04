Он имеет много преимуществ для организма человека.

И белок, и желток яйца являются полезными для здоровья человека, ведь они очень питательны. Издание health рассказало о потенциальных преимуществах этого продукта для здоровья, опираясь на результаты исследований.

"Важно отметить, что исследования яичных белков ограничены и проводятся с участием небольших групп людей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить результаты и полностью понять потенциальную пользу яичных белков для здоровья", - говорится в материале.

Исследование показало, что ежедневное потребление яичных белков, ферментированных молочной кислотой в течение восьми недель в сочетании с регулярными физическими упражнениями, заметно увеличило мышечную массу в руках и ногах у женщин старше 55 лет. Также это увеличило мышечную силу для таких упражнений, как разгибание коленей.

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Однако некоторые исследования показывают, что цельный яичный белок, который включает желтки, может быть даже более эффективным для увеличения мышечной массы и силы, чем только белок яичного белка.

Кроме того, употребление яичного белка может снизить уровень холестерина. Исследование 2017 года показало, что люди, которые потребляли его больше, чем другие, имели значительное снижение уровня общего холестерина по сравнению с исходным уровнем.

Также употребление этого продукта может способствовать уменьшению умственной усталости у спортсменов. Исследование с участием студентов-спортсменов показало, что те, кто употреблял добавку с яичным белком, антиоксидантный потенциал становился значительно выше.

"Кроме того, во второй части исследования, в которой приняли участие 74 участника, двухнедельное употребление яичного белка значительно уменьшило умственную усталость по сравнению с группой плацебо", - отметили в материале.

В то же время яичные белки имеют низкое содержание большинства витаминов и минералов, однако они являются хорошим источником селена - питательного вещества, которое важно для репродуктивной функции, работы щитовидной железы и производства ДНК. Селен также помогает защитить организм от инфекций и повреждения клеток.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее диетолог рассказала, что будет с вашим телом, если вы будете есть ежедневно персики. Известно, что уже скоро начнется сезон таких фруктов, однако, по мнению эксперта, некоторым людям все же стоит быть осторожными с употреблением персиков.

Также сообщалось, что апельсиновая кожура может быть ключом к улучшению здоровья сердца, ведь исследования показали, что ее экстракт эффективно подавляет выработку вредных веществ.

Кроме того, исследователи обнаружили в апельсиновой кожуре соединение ферулоилпутресцин, которое значительно подавляет фермент, ответственный за выработку вредных химических веществ.

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