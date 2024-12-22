Фисташки - единственные орехи, содержащие много полезного для глаз лютеина.

Ежедневное употребление фисташек может предотвратить возрастные проблемы со зрением, повышая важные защитные соединения в сетчатке. Там считают исследователи из Университета Тафтса, пишет StudyFinds.

Они обнаружили, что у взрослых людей, которые ели только две унции (1 унция - около 28,35 грамма) фисташек ежедневно в течение 12 недель, значительно улучшилось здоровье глаз по сравнению с теми, кто питался как обычно. Во время исследования измеряли специальный защитный макулярный пигмент в сетчатке - светочувствительном слое в задней части глаза, который имеет решающее значение для зрения.

Этот макулярный пигмент действует как внутренние солнцезащитные очки для глаз. Он помогает отфильтровать вредный синий свет и защитить сетчатку от повреждений, которые могут привести к возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД) - одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

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Фисташки являются единственными орехами, содержащими много лютеина - полезного соединения, которое накапливается в сетчатке и образует этот защитный пигмент. В зелёных листовых овощах тоже немало лютеина, однако естественное содержание жира в фисташках помогает организму эффективнее усваивать это вещество.

В исследовании участвовали 36 здоровых людей 40-70 лет, которые потребляли продукты, содержащие лютеин. Половина участников добавила в свой рацион две унции несоленых фисташек, а другая половина питалась как обычно.

Через шесть недель группа, которая употребляла фисташки, показала заметное улучшение уровня макулярного пигмента, и эти преимущества сохранялись до конца 12-недельного исследования. В то же время контрольная группа не показала значительных изменений.

"Наши результаты указывают на то, что фисташки являются не только питательной пищей, но и также могут принести значительную пользу для здоровья глаз", - отметил клинический нейропсихолог, ведущий автор исследования Тэмми Скотт.

Две унции фисташек - это примерно две горсти или 50-100 ядер. Фисташки также имеют другие пищевые преимущества, в частности полезные жиры, белок, клетчатку.

Ранее УНИАН рассказывал о наиболее полезных орехах. Этот продукт в рационе помогает повысить сытость, поддержать здоровый вес и даже улучшить контроль сахара в крови, потенциально снижая риск развития инсулинорезистентности

Сертифицированный диетолог Дестини Муди назвала шесть видов орехов с самым высоким содержанием белка. Это - арахис, миндаль, фисташки, кешью, грецкие орехи, фундук.

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