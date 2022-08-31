Украинский блогер Антон UA созвонился с "полицейскими" Новой Каховки, которые сотрудничают с оккупантами, предложив им сдасться в плен ВСУ.
В разговоре с коллаборантами блогер притворился местным жителем, который якобы подготовил "полиции" заказ на пошив белых флагов.
Потом он спросил, может ли "полиция" выдать разрешение на проведение массового мероприятия с участием ВСУ и пиротехникой с огнем в Новой Каховке. В конце диалога коллаборант бросил трубку.
Блогер: По поводу вашего заказа звоним, по поводу белой ткани. Мы уже ее подготовили.
Коллаборант: Мы не заказывали белую ткань!
Б.: Мы уже подготовили и порезали на флаги.
К.: На полицию?
Б.: Да, кому ж еще сдаваться. Мы на Антоновском мосту.
К.: Я уточняю информацию и сейчас вам перезвоню.
Б.: Еще вопрос: мы бы хотели в центре города провести массовое мероприятие. Как можно получить разрешение?
К.: Мероприятие? Какие мероприятие вы хотите провести?!
Б.: Приветствие украинских военных!
К.: Не понял, какой у вас праздник?
Б.: Праздник – освобождение Херсонской области. Встречаем украинских военных.
К.: А, украинских военных встречаете? С Новой Каховки, да?
Б.: Просто там будет пиротехника, открытый огонь, сами понимаете. Разрешение нужно.
К.: Приезжайте, мы выдадим вам разрешение на мероприятие по поводу встречи украинских военных.
Б.: Со мной люди придут, ВСУ.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.
Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.
Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.
Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.
Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.
Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.
Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.