Парень спросил, может ли "полиция" выдать разрешение на проведение массового мероприятия с участием ВСУ

Украинский блогер Антон UA созвонился с "полицейскими" Новой Каховки, которые сотрудничают с оккупантами, предложив им сдасться в плен ВСУ.

В разговоре с коллаборантами блогер притворился местным жителем, который якобы подготовил "полиции" заказ на пошив белых флагов.

Потом он спросил, может ли "полиция" выдать разрешение на проведение массового мероприятия с участием ВСУ и пиротехникой с огнем в Новой Каховке. В конце диалога коллаборант бросил трубку.

Відео дня:

Блогер: По поводу вашего заказа звоним, по поводу белой ткани. Мы уже ее подготовили.

Коллаборант: Мы не заказывали белую ткань!

Б.: Мы уже подготовили и порезали на флаги.

К.: На полицию?

Б.: Да, кому ж еще сдаваться. Мы на Антоновском мосту.

К.: Я уточняю информацию и сейчас вам перезвоню.

Б.: Еще вопрос: мы бы хотели в центре города провести массовое мероприятие. Как можно получить разрешение?

К.: Мероприятие? Какие мероприятие вы хотите провести?!

Б.: Приветствие украинских военных!

К.: Не понял, какой у вас праздник?

Б.: Праздник – освобождение Херсонской области. Встречаем украинских военных.

К.: А, украинских военных встречаете? С Новой Каховки, да?

Б.: Просто там будет пиротехника, открытый огонь, сами понимаете. Разрешение нужно.

К.: Приезжайте, мы выдадим вам разрешение на мероприятие по поводу встречи украинских военных.

Б.: Со мной люди придут, ВСУ.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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