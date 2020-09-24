Сегодня утром в Киеве возле входа на станцию метро Крещатик два блогера устроили БДСМ-перформанс с участием полуголых девушек.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Киев сейчас".
По словам оператора видео, столичные блогеры поспорили между собой, кто из них уговорит больше девушек и разденет их в центре столицы средь бела дня.
Позже контент 18+ приобрел нотки БДСМ, когда один из блогеров начал шлепать девушек плетью и предлагал прохожим делать то же самое.
На записи видно, что участие в необычном конкурсе приняли как минимум семь девушек.
Кто из блогеров стал победителем и что взамен получили девушки – неизвестно.
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