Столичные блогеры поспорили между собой, кто из них уговорит больше девушек и разденет их в центре столицы средь бела дня.

Сегодня утром в Киеве возле входа на станцию метро Крещатик два блогера устроили БДСМ-перформанс с участием полуголых девушек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Киев сейчас".

По словам оператора видео, столичные блогеры поспорили между собой, кто из них уговорит больше девушек и разденет их в центре столицы средь бела дня.

Позже контент 18+ приобрел нотки БДСМ, когда один из блогеров начал шлепать девушек плетью и предлагал прохожим делать то же самое.

На записи видно, что участие в необычном конкурсе приняли как минимум семь девушек.

Кто из блогеров стал победителем и что взамен получили девушки – неизвестно.

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Автор: УНИАН