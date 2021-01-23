Президент США Джо Байден убрал со стола в Овальном кабинете кнопку заказа диетической Coca-Cola, установленную его предшественником Дональдом Трампом.
Читайте такжеГрета Тунберг потроллила Трампа, повторив его слова о ней самойОб этом в Twitter сообщил журналист Time Том Ньютон Данн.
«Президент Байден убрал кнопку диетической колы. Когда мы с Тимом Шипманом брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы функцией маленькой красной кнопочки. Трамп нажал на нее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном подносе. Теперь этой кнопочки нет», - написал Данн.
Впервые о «маленькой красной кнопке» рассказал журналист Financial Times Деметри Севастопуло в материале «100 дней при дворе короля Дональда».
«Все думают, что это ядерная кнопка, и немного нервничают, когда я нажимаю ее», - ответил Трамп журналисту.
Отмечалось, что бывший президент выпивает по 12 банок Coca-Cola в день.
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