По словам племянницы, бан в Twitter и отмена турнира профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Об этом заявила клинический психолог и племянница экс-президента Мэри Трамп в интервью изданию Insider.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

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"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.

Напомним, в январе 2021 года Администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

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Автор: Денис Прядко