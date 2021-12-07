Название разработчики позаимствовали из популярного мифа, что замороженная сперма "антивакцинаторов" в будущем якобы будет очень дорогим активом.

Анонимные авторы криптовалюти Unvaxxed Sperm (в переводе – невакцинированная сперма), 2 и 3 декабря показавшей серьезные темпы роста, действительно оказались противниками вакцинации.

Об этом они рассказали в комментарии Vice, отказавшись называть свои полные имена.

Один из разработчиков по имени Джейсон сказал, что они не против вакцинации. Но через мгновение другой автор криптовалюти "Фаучи" ответил: "Ну в каком-то смысле я сказал бы, что мы против вакцинации".

Учредители Unvaxxed Sperm утверждают, что человечество на 90% не нуждается в вакцинации от коронавируса, выступают за лечение COVID-19 "альтернативными методами", например, препаратами от глистов для животных.

Читайте такжеВ США морская свинка отгрызла прядь волос пьяной хозяйкеПосле взрывного роста криптовалюты несколько дней подряд цены на нее снова упали, из-за чего авторов Unvaxxed Sperm заподозрили в мошенничестве.

Криптовалюта Unvaxxed Sperm есть форком (ответвлением) другой криптовалюти SafeMoon, которая стала вирусной благодаря поддержке знаменитостей.

Название разработчики позаимствовали из популярного мифа, что замороженная сперма антивакцинаторов в будущем якобы будет очень дорогим активом.

В планах авторов криптовалюти – выпуск аналогов популярных сервисов, например, сервиса для знакомств противников вакцинации.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова