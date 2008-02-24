Японец создал аппарат для измерения уровня смеха

Японский ученый Йодзи КИМУРА создал аппарат для измерения уровня смеха, сообщает AFP.

Специалист по общению ввел специальную единицу измерения смеха "aH" (латиницей). Для определения числа «aH»,к телу испытуемого присоединяют несколько электродов, в том числе в районе диафрагмы. Прибор измеряет число и силу мускульных сокращений при смехе, которое и определяет число «aH».

Например, уровень смеха у детей составляет примерно 10 «aH» в секунду, что вдвое интенсивнее чем у взрослых. По словам Й.КИМУРЫ, дети смеются более свободно.

Ученый, посвятивший несколько несколько десятилетий изучению природы смеха, планирует со временем создать компактный "ахометр" размером с мобильный телефон. Этот прибор Й.КИМУРА предполагает вывести на рынок в качестве прибора для смехолечения.