В первый день весны Ай-Петри облепят снеговиками

1 марта на плато Ай-Петри в Крыму планируется установить своеобразный рекорд Украины – вылепить рекордное количество снеговиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Ялты, за чистотой рекорда будет следить группа представителей национального проекта «Книга рекордов Украины» - аккредитованного партнера Книги рекордов Гиннеса.

При этом в Ялтинской мэрии отмечают, что рекорд - не самоцель, а «приятное и веселое дополнение к массовым народным гуляниям» - 1 марта пройдет «Праздник Зимы на Ай-Петри». Все желающие смогут поучаствовать в турнире по мини-футболу, лыжных гонках, катании с горок на санях, соревнованиях на снегоступах. Кроме того, организаторы «Праздника Зимы на Ай-Петри» обещают театрализованное представление и блины с ароматным чаем. Закончится народное гуляние праздничной дискотекой «Танцевальный Ай-Петри».

1 марта канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» будет работать бесплатно с 9.00 до 18.00 часов.