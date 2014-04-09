Охране Обамы запретили пить перед работой

Теперь агентам запретили пить спиртное за 12 часов до начала службы и за 24 часа, если им предстоит сопровождать Барака Обаму в поездке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

Кроме того, глава ведомства Джулия Пирсон (Julia Pierson) понизила в должности руководителя, отвечающего за проведение спецопераций отдела, Дэна Донахью (Dan Donahue) и провела в этом подразделении ряд кадровых перестановок. По официальной версии, подобные решения принимались «по результатам оценок, проведенных после двух недавних случаев нарушения дисциплины».

Читайте такжеКитайским туристам запретили ковыряться в носу и справлять нужду в бассейнахТак, во время мартовского визита Обамы в Нидерланды трое агентов Секретной службы были отправлены домой после того, как персонал отеля обнаружил одного из них лежащим без сознания в холле. Агент находился в состоянии алкогольного опьянения. Его сослуживцев наказали как соучастников, поскольку они не препятствовали нарушению дисциплины.

Другой скандал, получивший огласку, также произошел в марте во время поездки главы американской администрации во Флориду. Там подвыпившие агенты Секретной службы попали в автомобильную аварию.