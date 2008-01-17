Изюминкой Венского бала станет известная стриптизерша (фото)

Известная американская фотомодель и стриптизерша Дита фон Тиз будет сопровождать в этом году на венском оперном балу его организатора Рихарда Люгнера. Об этом сообщил сам 75-летний австрийский бизнесмен и плейбой.

Традиционный ежегодный бал в здании Венской оперы — центральное событие новогоднего бального сезона в Австрии, который длится на протяжении января—февраля. В этом году он пройдет 31 января. На венском оперном балу соберутся более пяти тысяч человек, среди которых будет политическая и бизнес-элита Австрии, многочисленные иностранные гости.

По словам Рихарда Люгнера, на приглашении на бал Диты фон Тиз настояла его дочь. Американской стриптизерше 35 лет, её рост — 1,68 метра, вес — 48 килограммов, объем талии 41 сантиметр. Она предпочитает французскую кухню. Дита фон Тиз стала всемирно известной, прежде всего, благодаря своему бывшему супругу — музыканту Мэрилину Мэнсону по кличке «Рок-н-ролльное Страшилище».

В прошлом году гостьей Люгнера была светская львица и наследница многомиллионного состояния Пэрис Хилтон, пишет АиФ.