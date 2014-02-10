Островитяне спасли мужчину, который больше года дрейфовал на лодке в океане

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В январе Альваренга был спасен жителями одного из атоллов в составе Маршалловых островов, куда прибило его судно. По его словам, в открытом океане он провел более года, питался черепахами, рыбами и птицами, которых ловил голыми руками. Компаньон выжившего мореплавателя скончался несколько месяцев назад, но причина его смерти до сих пор неизвестна.

«Спасибо за все, что жители Маршалловых островов сделали для меня», – поблагодарил Альваренга президента островного государства Кристофера Лоика перед тем, как сесть в самолет.

Альваренга прибудет на Гавайи во вторник, а затем продолжит перелет в Сальвадор, где встретится с семьей. Как ранее передавал телеканал CTV News, семья Альваренги не знала, куда пропал их сын. По словам матери, они не слышали о нем ничего на протяжении восьми лет, и думали, что он уже умер.