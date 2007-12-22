В Севастополе проведут конкурс красоты среди крыс

В Севастополе сегодня проведут конкурс красоты среди домашних животных «Крыса-2008».

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор конкурса, руководитель детского оздоровительного городка «Лукоморье» Николай ПОМОГАЛОВ, конкурс пройдет в рамках празднования в городке Дня Святого Николая, на который приглашены около 400 детей, преимущественно из социально малозащищенных и многодетных семей.

По словам Н.ПОМОГАЛОВА, во время праздничных мероприятий будет проведен конкурс среди домашних грызунов «Крыса-2008», на участие в котором уже поступили 22 заявки. Как заметил Н.ПОМАГАЛОВ, в конкурсе примут участие не только крысы, но и морские свинки и суслики. Конкурс будет проходить в трех номинациях, среди которых, в частности, конкурс костюмов и конкурс на самого быстрого грызуна; для этого соревнования изготовили специальный прозрачный вольер.

Как сообщал УНИАН, ранее в детском городке «Лукоморье» по инициативе Н.ПОМОГАЛОВА проводились многие другие конкурсы, как «Хрюша-2007», самый большой бутерброд из красной икры, самый большой цветной музыкальный фонтан и тому подобное.