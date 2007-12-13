Жадный пассажир залпом выпил литр водки на таможенном контроле

Жителю ФРГ понадобилась срочная медицинская помощь после того, как он выпил залпом литровую бутылку водки, которую ему не позволили пронести на борт самолета, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Инцидент, как рассказали представители немецкой полиции, произошел в среду в зоне таможенного контроля аэропорта Нюрнберга. 64-летний гражданин Германии, имя которого не раскрывается, возвращался домой в Дрезден после отдыха в Египте. В Нюрнберге он должен был сделать пересадку.

Когда таможенники обнаружили в его ручной клади бутылку водки, они предложили пассажиру либо выкинуть напиток, либо внести дополнительную плату и сдать ручную кладь в багаж. Однако пассажир выбрал третий вариант и, не отходя от стойки таможенного контроля, выпил содержимое бутылки.

Пассажир, по словам полиции, быстро утратил возможность стоять, говорить и совершать какие-либо иные осознанные действия. Испугавшись за здоровье пожилого мужчины, таможенники вызвали бригаду врачей скорой помощи, которые доставили его в больницу Нюрнберга. В настоящий момент, уточнили представители полиции, здоровью мужчины ничего не угрожает, ожидается, что он сможет отправиться домой в ближайшие несколько дней.

В Евросоюзе, США и многих других странах мира уже более года действуют новые нормы провоза жидкостей в салоне самолета. В частности, алкоголь допускается проносить на борт в ручной клади только в том случае, если он куплен в магазине беспошлинной торговли и запакован в специальные пакеты, вскрывать которые во время рейса категорический запрещено.