Бывшая жена Уго Чавеса ушла в оппозицию
Родригес считает, президент гипнотизирует народ
|Марисабэль Родригес. Фото ELUNIVERSAL
Она заявила, что не "может поддерживать концентрацию власти в одних руках". В недавнем интервью венесуэльской прессе Родригес обвинила бывшего мужа в попытке "загипнотизировать народ" и добавила: "Я не могу поддержать это стремление к бесконечному пребыванию у власти"
Марисабэль Родригес стала женой Уго Чавеса в 1998 году, а четырьмя годами позже ушла от него. От этого брака у Чавеса есть дочь Росинес (Rosines), которой сейчас уже девять лет.
В четверг 29 ноября в акциях протеста приняли участие 160 тысяч человек. Большая часть демонстрантов - это студенты, которые устраивают регулярные акции в последние шесть месяцев.
2 декабря в стране пройдет референдум, на котором венесуэльцы должны высказать свое мнение о планах прездиента внести 69 поправок в конституцию. Изменения, в частности, подразумевают устранение ограничений по срокам пребывания одного человека на посту главы страны. Некоторые оппозиционные политики обвинили Чавеса в попытке захвата власти.