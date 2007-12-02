Бывшая жена Уго Чавеса ушла в оппозицию

К акциям оппозиции Венесуэллы, продолжающей протесты против предложенной президентом Уго Чавесом конституционной реформы, присоединилась бывшая жена президента Марисабэль Родригес (Marisabel Rodriguez), сообщает The Sunday Times.

Она заявила, что не "может поддерживать концентрацию власти в одних руках". В недавнем интервью венесуэльской прессе Родригес обвинила бывшего мужа в попытке "загипнотизировать народ" и добавила: "Я не могу поддержать это стремление к бесконечному пребыванию у власти"

Марисабэль Родригес стала женой Уго Чавеса в 1998 году, а четырьмя годами позже ушла от него. От этого брака у Чавеса есть дочь Росинес (Rosines), которой сейчас уже девять лет.

В четверг 29 ноября в акциях протеста приняли участие 160 тысяч человек. Большая часть демонстрантов - это студенты, которые устраивают регулярные акции в последние шесть месяцев.

2 декабря в стране пройдет референдум, на котором венесуэльцы должны высказать свое мнение о планах прездиента внести 69 поправок в конституцию. Изменения, в частности, подразумевают устранение ограничений по срокам пребывания одного человека на посту главы страны. Некоторые оппозиционные политики обвинили Чавеса в попытке захвата власти.

Лента.ру