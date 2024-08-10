Женя Фешак заявил, что сердце певицы занято.

Известный ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак поделился подробностями личной жизни украинской певицы Тины Кароль. Он выдал ошеломительную правду об артистке.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" шоумен заявил, что исполнительница уже вышла замуж и наслаждается супружеской жизнью.

По словам Фешака, ранее Кароль рассказывала, что будет заключать брак тайно, чтобы поклонники и звезды не знали об этом. Поэтому, вероятно, Тина уже замужем, но официально не объявляла об этом.

"Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем сделать вывод, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже сыграли свадьбу", - отметил ведущий.

Как известно, в 2008 году Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Позже стало известно, что у мужчины обнаружили рак. В 2013 году Евгений умер из-за онкологии. В браке с ним Тина родила сына Вениамина, которому сейчас 15 лет и он живет и учится в Великобритании.

Певица много лет не могла оправиться от потери близкого человека. Она совсем не афишировала свою личную жизнь, а все романы, которые ей приписывали, опровергла.

Напомним, ранее Тина Кароль показала новые кадры из лагеря военной подготовки. Артистка хочет уметь помогать и быть полезной во время войны.

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