В зоопарке на Черниговщине не могут заснуть медведи, кормленные картошкой

Как сообщила УНИАН директор зоопарка Зинаида Максименко, обычно животные залегают в спячку в конце октября и просыпаются только в конце марта следующего года.

"В настоящее время 6 бурых медведей и 4 скунса, обитающие в Менском зоопарке, еще не спят. По-видимому, так влияет на животных теплая осень, и можно предположить, что и в дальнейшем продлится теплая погода", - сказала З.Максименко.

Она сказала, что в каждом из зоопарков медведи и скунсы в разное время могут впадать в спячку, на это влияют различные факторы, в том числе и уровень шума.

В то же время, она предположила, что на "бодрое" состояние животных могут влиять и изменения в их питании, поскольку из-за имеющихся задержек с финансированием через казначейство в рационе обитателей зоопарка преобладает картофель.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении культуры, туризма и охраны культурного наследия Черниговской облгосадминистрации, являющемся главным распорядителем средств по Менскому зоопарку, все платежи по зоопарку управлением оформлены и отправлены. Однако в течение последних двух месяцев через казначейство проплаты осуществляются нерегулярно. "Периодически есть задержки, потом проплаты осуществляются", - объяснили в управлении.

Справка УНИАН: Менский зоопарк – единственный в Украине, который находится в райцентре, основан в конце 70-х годов прошлого века местным энтузиастом Геннадием Полосьмаком. В 1983 году Менскому зоопарку присвоен статус зоологического парка общегосударственного значения. Сегодня на площади свыше трех гектаров в зоопарке содержится почти 900 животных (земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, птицы и млекопитающие). Представлено около 100 видов животного мира, некоторые из которых занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Ежегодно зоопарк посещает до 50 тыс. чел.