В России медведь решил перезимовать у людей, но получил полицейскую пулю

Это сообщила пресс-служба ГУМВД по региону, пишет РИА "Новости".

Инцидент произошел в воскресенье. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ограде частного дома по переулку Чернышевского бродит медведь. Облюбовав новое жилище, косолапый вел себя агрессивно и мог в любой момент накинуться на прохожих", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, за огородом этого же дома медведь обустроил лежбище и готовился зимовать. Рядом с будущей берлогой находились останки домашних животных. За несколько дней пребывания возле населенного пункта хозяин тайги успел задрать несколько дворовых псов.

Полицейские были вынуждены застрелить медведя, его туша весом почти 200 килограммов была передана ветеринарам для утилизации.

Это не первый случай появления медведей в черте городов в Иркутской области в этом году. Ранее медведь "посетил"город Братск, прогулялся по улице и почти добрался до ночного клуба, после чего был застрелен.