Богатые украинцы на рыбалку ездят на БТРах и танках

Как пишет газета «Сегодня», если по городу «денежные мешки» разъезжают на «Мерседесах» и «БМВ», то на рыбалку и охоту предпочитают ездить на более «серьезных» машинах — например, на БТРах и даже танках, с которых, правда, снято вооружение. Интернет пестрит объявлениями о продаже подобной техники, а продавцы говорят, что спрос на нее больше, чем в прошлые годы.

«Мы продаем БТРы, БРДМы (боевая разведывательно-дозорная машина), вертолеты и самолеты. Техника стоит в 20 км от Киева. Например, БРДМ стоит 80 тыс. грн, — рассказал журналистам продавец брони Александр. — Что касается регистрации, то он классифицируется как спецтехника, документы в ГАИ (включая госномера) оформят за 2 недели, ездить можно по водительским правам (категория Д). Мои клиенты — главы администраций и разные «крутелыки». Обычно они покупают такие машины для поездок на охоту и рыбалку, также устраивают между владельцами военной техники соревнования и инсценировки военных боев. Недавно один обратился, говорит, что хочет купить танк Т-64. Не понимаю, зачем он ему нужен. Но такой у нас есть в наличии, там все подпилено так, что он небоеспособен. Стоит около 100 тыс. грн. Покупают и БТР, но на них нельзя ездить по городу, в отличие от БРДМ, которые и по габаритам меньше, и топливо расходуют экономнее — 35 литров бензина на 100 км. Внутри можно сделать бар с кожаными сиденьями. Такой у нас недавно купил глава одной из администраций Одесской области. Киевлянам мы продали немного брони — считанные единицы, покупают в основном из регионов». На вопрос о том, откуда все-таки эта техника, Александр кратко ответил, что продают ее законно.