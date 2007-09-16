Маленькая ежиха пережила отжим в стиральной машине
16:25, 16 сентября 2007Курьёзы
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Зверюшка прошла все стадии стирки
Двухмесячная ежиха выжила, попав в стиральную машину, сообщает Press Accociation.
Животное забралось в кучу грязного белья, подготовленного для стирки, и невольно оказалось в стиральной машине. Несмотря на то, что ежиха прошла все стадии стирки, включая отжим, ей удалось выжить.
Обнаружившая постиранное животное домохозяйка из графства Сассекс, Великобритания, доставила пострадавшую в ветеринарную клинику. Врачи сообщили, что здоровью выстиранной ежихи ничего не угрожает, и оставили спасенную для прохождения курса реабилитации.
Ежиха получила прозвище Лаки (Удачливая).
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