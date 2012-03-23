101-летняя бабушка совершила полет на параплане

Американка МэриХАРДИСОН отметила свой 101-й день рождения полетом на параплане, побив тем самым рекорд 2007-го года, установленный киприоткой в возрасте 100 лет, пишет ТСН.

Представители Книги рекордов Гиннеса официально подтвердили, что М.ХАРДИСОН стала самой пожилой женщиной, которая осуществила полет на параплане.

Как сообщает Би-би-си, полет состоялся еще в сентябре прошлого года в американском штате Юта, но американские СМИ только сейчас рассказали эту историю.

Именинница отправилась на параплане вместе с инструктором, в то время как четыре поколения ее семьи наблюдали за отважной прапрапрабабушкой.

Полет прошел хорошо, М.ХАРДИСОН даже осуществила несколько сложных спортивных элементов.

По словам самой рекордсменки, на полет ее вдохновил 75-летний сын, который начал заниматься этим видом спорта. Как говорит М.ХАРДИСОН, она даже и не думала устанавливать рекорд.

Cвое 90-летие М.ХАРДИСОН встретила, катаясь на американских горах в Диснейленде.

Больше интересных новостей и историй о необычных людях на странице "Лаборатории "Сделай себя сам".