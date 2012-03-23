СМИ: Израильская разведка может взять на службу жуков и улиток

Израильские и американские ученые проводят эксперименты с различными насекомыми с целью их использования в разведывательных целях в будущих военных конфликтах, пишет Франческо Баттистини на сайте газеты Corriere della Sera.

«Шпионы будущего? Тайное оружие, которое будет использовано для сбора информации об иранских ядерных объектах? На первый взгляд, это сотня обычных улиток. Но, если присмотреться к ним получше, можно заметить, что они отличаются от обычных беспозвоночных: на каждой имеется клубок тонюсеньких электродов, их еще называют Buckypaper, листы нанотрубок из углерода. Именно благодаря этим электродам улитки, как и скарабеи и многие другие насекомые, в ближайшем будущем могут стать новой границей шпионажа», — утверждает журналист.

Насекомые и другие мелкие живые существа могут быть подключены к видеокамерам, акустическим или газовым сенсорам, системам наблюдения, распознающим устройствам и любым другим электронным системам. «Их можно использовать для любых целей, — поясняют ученые из университета Беер-Шевы. - Чтобы шпионить за противником, но и изучать места катастроф, искать людей под развалинами после землетрясений, питать медицинское оборудование».

«Израильские и американские ученые работают в данной области уже много лет. Финансирование осуществляется в основном военными ведомствами. В ходе наблюдений за улитками исследователи пришли к выводу, что при помощи электродов, используя глюкозу, которая содержится в гемолимфе, из животного можно получать столько энергии, сколько необходимо для длительной и автономной работы крошечных видеокамер или сенсоров теленаблюдения. Пока от улитки можно получить столько энергии, сколько ее содержится в батарейке ААА, но ученые полагают, что этот показатель можно улучшить», — говорится в статье.

«Американские и израильские ученые изучают возможность использования насекомых, моллюсков, даже плесени в разведывательных целях, с тем чтобы не подвергать опасности жизнь военнослужащих. По сути, живых микророботов при помощи специальных импульсов можно направлять куда угодно. Только бы противник не применил инсектицид...» — заключает автор статьи.

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