В британских школах введут уроки счастья

Правительство Великобритании собирается ввести в средних школах страны уроки счастья, благополучия и хороших манер, пишет The Times.

По информации издания, такое решение было принято в связи с положительными результатами экспериментальной программы SEAL (Социальные и эмоциональные аспекты обучения), введенной в начальных учебных заведениях Великобритании. Как показала программа, дети, которых учат выражать свои чувства, контролировать гнев и сопереживать другим людям, становятся более спокойными, сконцентрированными и мотивированными.

Ученики школ, где была введена программа SEAL, стали меньше конфликтовать с учителями, стали более раскрепощенными и общительными. Кроме того, исследование, проведенное специалистами Института образования (Institute of Education) показало, что программа SEAL помогает не только ученикам, но и учителям, у которых снижается уровень стресса и повышается энтузиазм.

Однако у программы есть также и противники, которые считают, что у детей, которые начинают слишком серьезно относиться к своим эмоциям, в будущем могут развиться серьезные эмоциональные проблемы.

Лента.ру