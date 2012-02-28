На Ангелу Меркель вылили 5 бокалов пива
10:15, 28 февраля 2012Курьёзы
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Канцлер проявила выдержку
Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в город Деммин на встречу со сторонниками своей партии. Прием этот вышел весьма... мокрым. Все произошло случайно. Официанта, подававшего напитки, кто-то толкнул в спину, и в результате пять бокалов пива выплеснулись прямо на спину немецкого канцлера.
Ангела Меркель проявила выдержку - улыбнулась, сделала вид, что все в порядке, и спустя пару минут, даже не переодевшись, пошла выступать перед собравшимися, отмечает Вести.ру.
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