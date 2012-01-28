В салоне красоты женщине по акции сожгли ногу

В одном из салонов красоты Украины девушке во время фотоэпиляции ног за час процедуры нанесли ожоги второй степени.

За пять сеансов Елена Морозова заплатила 99 гривен. Попала на акцию в Интернете, выяснили журналисты ТСН.

В салоне своей вины не признают и даже не то что деньги вернуть, даже извиняться перед девушкой никто не собирается.

"Вы знаете, я ничего сказать не могу по этому поводу. Разные случаи бывают", - прокомментировала сотрудница заведения.

Врач-косметолог Милена Лобко уверяет, что подобные случаи происходят из-за того, что специалисты слишком стараются удалить все волосы. Из-за этого делают слишком сильный импульс, что и приводит к ожогам.

Однако пострадавшая девушка такое старание не оценила. Теперь готова идти до конца. Уверена, за такие поступки нужно отвечать, поэтому свою правоту собирается доказывать в суде.

В последнее время именно фотоэпиляция стала одной из самых популярных процедур по удалению нежелательных волос.

Волосяную луковицу нагревают с помощью светового потока. Результат, говорят, потрясающий. Всего несколько процедур - и ни одной волосинки. Косметолог говорит, ожоги здесь не редкость. Однако все свои промахи врач может увидеть и скорректировать во время процедуры.

По словам специалистов, главное - просчитать все за и против, обратить внимание на противопоказания и не переборщить с температурой.