К Ахметову едет принцесса

В Донецк 12 декабря прилетает Ее Королевское высочество принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН (Германия) для участия в презентации стратегии решения проблемы бездомных животных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», это второй визит Ее Королевского высочества в Украину по проблеме бездомных животных.

В Фонде отметили, что первый визит принцессы Майи в Киев состоялся месяц назад. Тогда она высказала недовольство от увиденного, а также предложила свою помощь и конкретные, гуманные, шаги по решению проблемы, которые могут быть предприняты местными властями.

Кроме того, подчеркивают в Фонде, факты негуманного обращения с бездомными животными накануне чемпионата Евро-2012 могут существенно повредить имиджу страны.

В пресс-службе Фонда «Развитие Украины» также сообщили, что в рамках визита Ее Королевского высочества принцессы Майи запланирована встреча с учредителем фонда – Ринатом АХМЕТОВЫМ.

Справка УНИАН. Проект «Бездомные животные» реализуется фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» совместно с Донецким городским советом с ноября 2010 года. С сентября 2011 года Фонд Р.АХМЕТОВА финансирует стерилизацию и вакцинацию животных. После чего собаки возвращаются в свой привычный ареал обитания под ответственность опекунов. Проект «Бездомные животные» не предусматривает безвозвратного отлова животных. Все собаки должны быть возвращены в привычную среду или переданы на содержание в семьи.

За последние годы (2008-2010) в г. Донецке прослеживается тенденция стабильного роста количества бездомных животных.

Это привело к тому, что возросло количество нападений собак на людей. Однако, убеждены в фонде Р.АХМЕТОВА, проблема регулирования численности животных должна решаться гуманными способами, как это делается в других странах мира.