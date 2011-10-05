У Попова рассказали, где нашли еще полтора миллиона на образование

Киевская городская государственная администрация по поручению председателя Александра Попова вносит на утверждение депутатами горсовета предложение поддержать увеличение расходов на потребности образования. Как сообщает сайт КГГА, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко отметил: «Возможность выделить дополнительное финансирование мы получили за счет экономии средств. Такую экономию дало наведение порядка в закупке товаров и услуг. Мы жестко контролируем все закупки, чтобы не допустить возобновления в этой сфере коррупционных схем, которыми прославилась предыдущая власть. Результат - больше 1,4 млн. грн. сэкономленных средств»

В частности, 304,2 тыс. грн. предлагается выделить Деснянской районной администрации для создания надлежащих условий функционирования вновь созданного дошкольного учебного заведения, 610 тыс. грн. – для обустройства детского заведения в Подольском районе, еще 496,6 тыс. грн. на капитальный ремонт заведений образования ШДС «Кобзарик» и «Пизнайко» в Шевченковском районе.