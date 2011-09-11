Ученые нашли карандаш, которому более 6 тысяч лет

Сотрудники Иркутского государственного технического университета (ИрДТУ) во время экспедиции обнаружили карандаш, возраст которого составляет 6120 лет.

Карандаш на 78 процентов состоит из чистого графита, рассказал сотрудник лаборатории, доцент Евгений Инешин. По характеру оставленных на карандаше следов можно сделать вывод, что его очень аккуратно шлифовали, придавая ему заостренную форму.

Несмотря на почтенный возраст, карандаш все еще можно использовать по назначению, отметил Инешин.

Карандаш, которому более 6000 лет, не самый старый предмет в фондах лаборатории древних технологий ИрГТУ. Как отметили в лаборатории, она располагает десятками тысяч экспонатов, самым старым из которых примерно 30 тысяч лет.

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ТСН