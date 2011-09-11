В Миргороде устроят праздник украинской свинины

В Миргороде Полтавской области 15-16 октября состоится первый праздник украинской свинины.

Об этом УНИАН сообщил организатор праздник Олег ГОВОРУХА.

По его словам, в Миргороде в 1940 году была выведена уникальная порода: "Миргородская рябая", которая по праву считается эталоном украинской свиньи.

«Эта порода стала прородителем украинского свиноводства. Эта порода свиней устойчива к жизненным трудностям. В ней гармонично соеденены мясо и сало...», - сказал О.ГОВОРУХА.

По его словам, в первый день конкурса на стадионе состоится конкурс резчиков свиней. «Примерно такой конкурс проходит в Румынии. У нас участие в конкурсе примут 7 команд. Туши будут подвешивать и разделывать. Из них будут готовить 33 блюда: от кровянки до борща на ребрах», - рассказал О.ГОВОРУХА. Согласно программе, еда будет готовиться на мангалах и сковородках.

Во второй день праздника будет продаваться еда, которая требует длительного приготовления.

Все еду можно будет приобрести за специальные деньги – «пятачки». «Это глиняные деньги. Их будут давать за вход. 100 грн. - 10 пятачков», - пояснил организатор.

Собравшихся на праздник будут развлекать песнями, плясками, выступлениями козаков и праздничным фейерверком. Также запланированы гонки миргородских поросят.

На открытие мероприятия приглашен министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.