Около 50 дайверов убирают дно Киевского водохранилища

Сегодня днем около 50 лиц, занимающихся подводным плаванием (дайверы), приняли участие в очистке дна Киевского водохранилища, где в конце июля состоится этап Чемпионата мира по водной «Формуле-1».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во вступительном слове перед погружением дайверов пожелал им осторожными и внимательными, поскольку вода в Киевском водохранилище «не очень прозрачная».

В свою очередь один из участников погружения, давая указания своим коллегам, заметил, что задача дайверов - очистка прибрежной территории на глубине до 7 м.

Как отметил организатор дайверов, каждое лицо, идущее под воду в специальном оборудовании, должно обязательно быть в контакте со своим партнером, который находится рядом. В случае, как заметил организатор, если кто-то из людей, находящихся под водой, почувствует, что его не увидит или не услышит с помощью специального оборудования партнер рядом, немедленно должен подняться на поверхность и сообщить об этом.

Как сообщалось, 25 февраля 2011 года Украина была включена в перечень стран, которые являются официальными членами Международной федерации F1H2O. Тогда же Украина получила право на организацию этапа Чемпионата мира по водной «Формуле-1». Ожидается, что на соревнование приедут около 100 тыс. гостей. Соревнования будут транслироваться на 100 стран мира.

Чемпионат мира на моторных лодках в классе «Формула-1» на воде начали проводить в 1962 году. На сегодняшний день это самые престижные гонки в водно-проворном спорте. К гонкам "Формулы-1" допускаются пилоты высшего класса с суперлицензией Международного союза водно-моторного спорта.