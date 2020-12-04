В социальных сетях героя уже назвали "итальянским Форестом Гампом".

Житель итальянского Комо поспорил с женой и решил пройтись. Уже через неделю он оказался в 450 километрах от дома.

Об этом пишет Wanted in Milan.

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48-летнего итальянца в ясном сознании задержали в приморском городке Фано за нарушение комендантского часа. По словам беглеца, он не осознавал пройденное расстояние. А питался случайными съедобными пожертвованиями от людей, которые повстречались на пути путешествия.

Неделю назад между супругами произошел скандал, и, чтобы успокоиться, мужчина вышел на прогулку. За это время жена уже успела подать заявление об исчезновении.

В Фано беглеца отвезли в гостиницу, где его накормили и приютили. На следующий день жена отправилась в Фано, чтобы забрать задержанного и оплатить счета отеля и штраф в размере 400 евро за нарушение карантина.

В социальных сетях героя уже назвали "итальянским Форестом Гампом".

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Автор: УНИАН