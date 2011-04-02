Младенец с рекордным весом родился в Болгарии

Малыш с рекордным весом - 7100 грамм - родился в пятницу, 1 апреля, в городе Бургас в Болгарии.

Как сообщает болгарское телеграфное агентство, мальчик ростом 55 см родился после операции у женщины, страдающей диабетом. Именно высокое содержание сахара в крови матери, по мнению медиков, и стало причиной рекордных показателей новорожденного. Мигли, так назвали ребенка, весом 7100 грамм - абсолютный чемпион Болгарии.

Предыдущее достижение принадлежало другому малышу весом всего 6,05 кг и ростом 57 см, который родился в городе Поморье в январе.

ТСН