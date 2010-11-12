В «Лото-Забава» появился 80-й миллионер

Оператор государственных лотерей «М. С. Л.» объявил, что воскресенье, 7 ноября, ознаменовалось рождением юбилейного, 80-го, украинского миллионера в 11-летней истории «Лото-Забава».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении «М. С. Л.», известно, что выигрышный билет был приобретен в г. Мукачево. Сумма выигрыша – 1 млн. грн.

Компания «М. С. Л.», подчеркивает, что в 2010 году – это уже 17-й счастливчик, ставший миллионером, благодаря «Лото-Забава». В течение всего прошлого года миллионерами стали 14 человек. Компания поясняет увеличение количества победителей новыми правилами игры, а рост джек-пота, сумма которого на сегодняшний день равна 6 000 000 грн., увеличением количества игроков «Лото- Забава».

Программа «Лото-Забава» идет на канале «1+1» каждое воскресенье утром уже 11 лет.