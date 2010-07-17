В Балтийском море дайверы нашли бутылки со старейшим шампанским

Группа скандинавских дайверов, исследуя обломки затонувшего корабля в Балтийском море, нашли бутылки, содержимое которых, вероятно, является старейшим пригодным для употребления шампанским в мире, изготовленным в конце XVIII века.

Об этом сообщает британское издание "The Independent".

"Я взял одну бутылку шампанского, чтобы мы могли определить, сколько лет корабельным обломкам, потому что мы не нашли ни названия, ни каких-либо деталей, которые могли бы указать на название судна", - сказал финский дайвер Кристиан ЕКСТРЬОМ.

Он и его шведские коллеги-дайверы открыли бутылку и попробовали ее содержимое.

"Это была фантастика!.. Напиток очень сладкий на вкус и имеет очень сильный запах табака. Также в нем были очень мелкие пузырьки", - отметил К.ЕКСТРЬОМ.

Предварительно эксперты отмечают, что форма бутылки указывает, что напиток был изготовлен в конце XVIII века. Бутылка и ее содержимое отправлены на анализ специалистам по шампанским винам во Францию.

"Мы на 98% уверены, что это шампанское Veuve Clicquot, и что оно, вероятно, (разлито) в период между 1772 и 1785 годами", - сказал К.ЕКСТРЬОМ, добавив, что грузовое судно, на котором нашли вино, вероятно, плыло в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу России.

По его словам, ныряльщики нашли вино во время первого погружения и еще не знают, ни сколько бутылок всего на затопленном судне, ни какие еще грузы перевозил корабль.

Сейчас старейшим шампанским в мире считается вино 1825 года, две бутылки которого хранятся до сих пор.

Ричард ДЖУЛИН, шведский специалист по шампанскому, отметил, что верит, что найденное в Балтийском море шампанское действительно Veuve Clicquot. По его мнению, если вино изготовлено в конце XVIII века, то оно может стоить около 68 тыс. долларов за бутылку.

Поскольку обломки корабля лежат вблизи Аландских островов, автономной части Финляндии, решать, что делать с обломками - а, следовательно, и с шампанским - будут местные власти, пишет "The Independent".