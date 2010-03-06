Оригинальный подарок на 8 марта: дать женщине оружие и научить стрелять

По случаю 8 марта военнослужащие внутренних войск научили женскую половину редакции львовской газеты «Экспресс» стрелять.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника пресс-службы управления Западного территориального командования ВВ МВД Украины Вадим ГОЛУБ, с такой инициативой к ним обратились мужчины-журналисты всеукраинского издания «Экспресс».

«Мы бы хотели поздравить своих обаятельных коллег как-то особенно, так чтобы это запомнилось и принесло массу позитивных эмоций. Посоветовавшись, решили научить их стрелять», - отметили они.

Командование управления поддержало эту инициативу. В специальном мультимедийном тире части под время инструктажа журналисткам разъяснили меры безопасности и научили пользоваться оружием. Большинство женщин держали оружие в руках впервые, но потренировавшись, показали неплохие результаты. Теперь в экстремальной ситуации они смогут «приятно» удивить обидчиков, - отметил спикер управления Западного территориального командования ВВ МВД Украины.